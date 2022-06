90 m² com muita luminosidade e materiais de excelência

Neste livro de ideias vamos conhecer um apartamento da autoria do gabinete Officina 8A. De divisão em divisão, vamos encontrar várias surpresas e inspiração para decorar a casa. Graças à remodelação, o espaço foi novamente valorizado. Mantiveram-se alguns traços do apartamento antigo – como as vigas no tecto -, mas foi modernizado quase na totalidade. Os espaços sobressaem pela estética minimalista e pela preponderância do branco.

Acompanhe-nos.