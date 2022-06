Cozinhas com cheiro a Natal!

A sua cozinha do dia-a-dia do ano inteiro não tem que sofrer uma remodelação total por termos entrado na quadra natalícia. No entanto, a introdução de pequenos elementos podem fazer toda a diferença no ambiente do espaço. Troque os panos de cozinha e as pegas por outros com cores ou estampados alusivos ao tema, por exemplo. Ou substitua a planta artificial de sempre por um pinheirinho. A colocação de velas na bancada também pode ter o maior sucesso nesta decoração! A ideia é tornar a sua cozinha mais natalícia com pequenos apontamentos que lhe permitam viver o Natal nesta divisão, mas sem que esta se torne pouco prática ou demasiado cheia!