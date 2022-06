Simples e banal mas com interiores surpreendentes!

Na cidade portuguesa de Silves encontra-se uma casa à primeira vista modesta e tipicamente portuguesa que esconde no seu interior espaços incríveis, uma casa moderna e acolhedora. Esta habitação tem três quartos e três casas de banho, tendo sido recentemente reconstruida. Esta é a casa ideal para uma família de até seis pessoas que incluí ainda terraços ao ar livre, perfeitos para crianças mas também para toda a família.

A casa incluí ainda uma vista fantástica para a cidade e a sua envolvente. Em dias de sol é mesmo possível contamplar os pontos mais altos do Algarve: Monchique e Foia.

O piso térreo incluí uma suite, com quarto e casa de banho amplos, uma sala de estar e ainda a cozinha com acesso ao terraço, o espaço perfeito para o pequeno almoço ou mesmo o jantar. No andar de baixo encontra-se outro quarto e uma casa de banho ''aberta'', sendo que a banheira está integrada no mesmo espaço do quarto. Também daqui é possível aceder ao terraço. O jardim com um deck em madeira está equipado de um chuveiro exterior.

O melhor mesmo é ver as imagens, esta é uma habitação apaixonante, desenvolvida pelo atelier de arquitectos STUDIOARTE.