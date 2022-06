Top 5 e a casa de um jovem casal por 80.000€

Há hábitos que aprendemos quando eramos estudantes e viviamos com os nossos pais que permanecem para sempre dentro de nós ou pelo menos nos acompanham por mais algum tempo, consciente ou inconscientemente. Estes, em muitos casos, estão presentes ao decorar ou projetar nossa casa. Por exemplo, comprar a mesma marca de louça que tinha a mãe e avó; escolher certos móveis, mobiliário, só porque sempre fizemos isso; ou determinada cor para pintar as paredes do quarto, ou não decorar portas, porque quando éramos crianças nunca fomos autorizados a fazê-lo e ficámos com o trauma, etc…

Foi a pensar nestas situações que decidimos fazer este livro de ideias, uma lista de hábitos e coisas que você não deve ter se já não vive com seus pais e se já não é um estudante. O que não deve ter em sua casa se tiver mais de 30 e viver de forma independente. É uma avaliação com base em perguntas e conversas com as pessoas que já ultrapassaram esta idade e que compartilharam seus interesses, hábitos que os incomodam em suas vidas diárias dentro de casa, principalmente relacionadas com o design e decoração da casa. Bem como outras coisas, que por algum motivo não têm sido capazes de fazer. No final do artigo, você poderá partilhar conosco se concorda ou não. Fique atento!