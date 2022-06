Arrecadações modernas para o jardim

Os jardins fazem lembrar-nos Primavera, Verão, calor e bom tempo. Mas, como guardar o mobiliário de jardim nas alturas em que as temperaturas não são assim tão simpáticas? Vamos ainda mais longe… Como passar uma bela tarde de chuva a trabalhar com vista para o jardim? Ou, simplesmente, como projectar aquele lugar secreto para se refugir do caos dos dias?



Os nossos especialistas sabem as respostas para todas as suas dúvidas e nós, como sempre, estamos encarregues de reunir algumas. Com imagens de projectos inspiradores e pequenas dicas para instalar no seu jardim as arrecadações mais giras e mais modernas.

O que é que lhe ocorre quando pensa numa arrecadação de jardim? Uma estrutura de alumínio, sem graça? Uma caixa de madeira de fraca qualidade sem estilo? Garantimos que vai mudar de ideias com o nosso artigo de hoje. Temos imagens muito mais interessantes e inspiradoras para si.