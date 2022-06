Como construir a entrada de sua casa: Ficará maravilhosa!

Afastamos-nos ligeiramente para admirar a visão geral do projecto totalmente concluído. O tom da madeira utilizada na plataforma combina perfeitamente com as telhas que cobrem o telhado inclinado da casa. As vinhas na estrutura de metal ajudam a criar uma agradável sombra onde simpático mobiliário de jardim se deleita. Um projecto simples, mas que proporcionou uma grande melhoria a esta casa.