Top 5 – o poder dos interiores

Atelier da Calçada é o nome do gabinete de arquitectura que renovou este apartamento que pertence a um edifício datado de 1950 e que nos últimos 60 anos parou no tempo e não recebeu qualquer tipo de intervenção. Apesar do lado antiquado de revestimentos e acabamentos o estado não era assim tão deplorável e ainda era habitado. Era necessário uma intervenção profunda adaptando-o às necessidades actuais de uma sociedade moderna e mais activa. Neste sentido, foram recuperados os pavimentos em madeira que anteriormente estavam escondidos por alcatifas, reformularam-se as carpintarias interiores e exteriores e introduziram-se novos e mais modernos revestimentos e acabamentos como o micro-cimento e a pastilha de vidro. Está preparado para ver a significativa intervenção? Aqui!