Antes e depois: fachada histórica interiores contemporâneos

Se já visitou Aberdeen, saberá certamente que é conhecida por duas coisas: petróleo e edifícios de pedra cinzenta. Como consequência, a cidade foi apelidada de cidade de granito ou cidade cinzenta em resposta ao uso em grande escala de granito extraído localmente. Portanto não surpresa alguma que nos encontramos frente a frente com uma casa com estas características exteriores. Embora a data exacta de construção desta habitação seja desconhecida, podemos supor que ele foi construída dentro do período vitoriano.

O tipo de granito em Aberdeen é resistente e forte o que resultou na não existência de manutenção exterior e estrutural durante séculos. Esta casa Escocesa, apesar da sua aparência imponente, conta com uma história totalmente diferente no seu interior. Com a necessidade de um renovação extrema, Brow+Brow Architecs foram os profissionais contratados para intervir.