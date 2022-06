Pura elegância e luxo neste apartamento italiano de 110 m²

Muito do efeito cenográfico da cozinha deve-se aos materiais utilizados nela. A bancada de trabalho, que é também o elemento de comunicação com a área de refeições, tem as portas revestidas por bronze e carvalho, um detalhe realmente único que confere um valor inestimável a este espaço. Por sua vez, a área de refeições moderna é um prolongamento da bancada do cooktop e da pia. A luz planeada facilita o trabalho na cozinha e, obviamente, a luz que passa pelo vidro também valoriza os preciosos acabamentos do espaço.