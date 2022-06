14 ideias para revestir as paredes com lajes de pedra

Nos jardins ou outros espaços de exterior, é comum vermos este tipo de pedra. Pode ir do bege ao branco, seja qual for a opção, vai ficar bem pois a rusticidade que lhes está inerente harmoniza-se com a naturalidade do espaço em questão. Neste caso, escolheram-se pedras brancas para forrar a parede do pátio adjacente à casa de banho.