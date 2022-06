20 casas de banho pequenas, modernas e espectaculares

Temos ideias em grande para decorar a casa de banho, mesmo que esta, por vezes, seja pequena. Porém, são ideias elásticas e capazes de se adaptar perfeitamente a qualquer espaço. Tudo depende de um bom planeamento e organização. Devemos planear cada centímetro do espaço, pensando, primeiro, nos móveis básicos como o lavatório, o vaso sanitário e a banheira/cabine de duche. Depois, é só determinar as cores, as formas e os materiais. Deixamos-lhe, neste livro de ideias, 20 exemplos de casas de banho pequenas que foram bem aproveitadas.

Como vai poder comprovar, o tamanho não ´e impeditivo de termos casas de banho modernas mesmo que sejam casas de banho simples.