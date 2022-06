Como preservar o rústico numa casa moderna

Por mais que os anos passem, o estilo rústico jamais sairá de moda. As últimas tendências de arquitetura confirmam esta afirmação, a decoração também não deixa mentir. Depois há a fusão esplêndida do moderno com o rústico. O resultado é fantástico, como pode apreciar nas imagens que se seguem.

Se, durante uns tempos, o estilo rústico foi trocado por novas linhas. Hoje, percebe-se que não passou de um momento e curto. Taparam-se pedras nas casas das aldeias e vilas de Portugal. Voltou-se a retirar o cimento e a pôr a nu a beleza da pedra, tão típica do nosso país. Os seus olhos vão ficar encantados pela beleza das casas rústicas que lhe trazemos. As casas rústicas estão sempre na moda! E são um sonho…