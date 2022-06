As melhores maneiras de salvar os presentes dos mais curiosos!

Se a sua árvore é frondosa e com bastante decoração, tem aqui o sítio perfeito para esconder algumas prendas, pelo menos as de pequenas dimensões. Coloque os sacos ou as caixinhas no meio dos ramos, estrategicamente por detrás de alguma bola, anjinho ou luz de Natal. No meio da decoração, os presentes passarão despercebidos. Se quiser levar este esquema a um nível superior, faça os embrulhos em papel da cor da árvore (verde, branco, vermelho… conforme a cor da sua) e/ou reflector – com as luzes de Natal, o papel irá reflecti-las e isso dificultará a sua percepção no meio de tudo o resto! Só não se esqueça de tirar as prendas do esconderijo longe da vista de toda a gente, para poder utilizar esta solução no próximo ano!