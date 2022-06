Objectos decorativos: como embelezar a nossa casa?

A maioria das pessoas gostam de colocar um tapete para completar a decoração da sala e criar um ambiente mais acolhedor. A palavra tapeçaria é hoje amplamente usado para descrever uma variedade de tecidos, mas historicamente e tecnicamente ele designa uma trama têxtil figurativa tecidas à mão. A escolha do tapete pode ser algo muito difícil quando se referem a tapetes de outro nível e detalhe. O importante é não ficar com medo de escolher e pensar no conjunto: as texturas, estampas ou cores existentes que possam ser complementares com a escolha do tapete.