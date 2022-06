Como tirar o máximo partido churrasqueiras no Inverno

Hoje na homify apresentamos-lhe algumas propostas para churrasqueiras e cozinhas no exterior de sua casa e como tornar esses espaços mais elegantes e atraentes durante o Inverno. Todos nós sabemos que cozinhar é uma actividade diária que nos dá prazer e relaxamento, ou por vezes complica-se, seja pela falta de tempo ou por razões profissionais. No entanto, com os amigos ou com a nossa família, esta actividade poderá ser feita com mais diversão, incluindo no Inverno!

Esta é a zona social da casa, para almoços e jantares, e se alguma vez decidimos organizar uma festa no exterior, porque não ter uma pequena zona onde poderá fazer o seu churrasco? Como aquele ‘’pequeno cozinheiro’’ cresce no interior de nós a cada ano que passa, procuramos novas ideias e espaços para compor a nossa cozinha. Desde daquelas mais tradicionais às mais modernas, todas têm a sua importância na composição e organização do espaço interior e exterior. A cozinha exterior deverá ser construída num local equilibrado, saudável e cheio de vida! No entanto, para conseguir uma cozinha exterior elegante e perfeita, a tarefa não será fácil, e a selecção de cada elemento é fundamental! Veja o nosso artigo e descubra algumas maneiras de tornar as suas ideias mais concretizáveis, para um espaço personalizado e simpático para todos!