Quartos para a época de Outono e Inverno

Limpos, confortáveis, agradáveis e pessoais, os quartos deverão ser os espaços mais acolhedores em todas as alturas do ano, e para tal, inspire-se nos materiais de cada época sazonal: acessórios em madeira são um excelente exemplo! A confortabilidade visual deverá ser algo a pensar para o seu quarto e tal factor deverá passar pelo uso das cores em diferentes elementos… Desafie-se, e com uma total criatividade, pinte uma das paredes do seu quarto com as cores de Outono! Tome atenção: o quarto não tem que ser necessariamente o espaço mais decorado da casa, e a cama poderá não estar confinada a um tipo de lugar. Como podemos ver nesta imagem, você consegue atingir um conforto e uma beleza interior mesmo com um quarto de dimensões reduzidas. Propomos para isso, que procure decorar o seu quarto com as cores e texturas dos materiais, para conseguir uma atmosfera elegante e pessoal.