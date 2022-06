Cozinhas: cores, materiais e formas!

A madeira é um material muito apreciado na cozinha, sendo já um clássico pelos nossos especialistas da homify. Para além do design muito elegante, este material traz um especial calor ao espaço, acrescentando um toque de originalidade aos elementos presentes. Um dos aspectos importantes a ter em atenção nas bancadas de cozinha, é a sua limpeza e manutenção. O revestimento deve conseguir proteger e assegurar uma durabilidade deste elemento, para que possa preparar um grande jantar em família ou um evento de fim de semana com os seus amigos. Tal como vemos na imagem, esta superfície será fácil de limpar, e de certa forma, dá-nos um toque clássico misturado com o contemporâneo no espaço. Se você é fã das cores suaves e tons pastel, esta cozinha é um retrato perfeito do equilíbrio estético, tornando-se assim um lugar mais acolhedor. Pequenos detalhes, como as canecas coloridas, as toalhas e o chá, proporcionam um toque elegante a este projecto.