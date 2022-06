6 corredores modernos que podiam ser os de sua casa

As cores laranja e vermelho são definitivamente cores quentes, e essa é uma das características que ambas as cores legam ao ambiente onde são colocadas, o calor da sua presença. Mas devem ser tratadas com cuidado e como em tudo na vida é preciso ter equilíbrio pois, dependendo da sua combinação, o espaço pode ficar um completo desastre. Neste caso o branco, a iluminação, as plantas e o tom mate da cor vermelha, aliviam a sensação de confinamento que uma cor forte pode transmitir num espaço pequeno.

A entrada desta casa em conjunto com o jardim interior, com o seu chão de pedra e as peças redondas do pavimento, com as plantas na parede e a sua bonita janela, formam um projeto coeso que liga o exterior com o interior da habitação.

