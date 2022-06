5 fantásticas e respectivos projectos para o inspirar a construir a sua!

Mais do que ver o resultado final da construção de uma casa, importa ver o seu projecto, no papel ou em três dimensões. No papel, é possível perceber a forma como os espaços da casa vão ser distribuídos, mas em três dimensões conseguimos ver como vai ficar com precisão. Aliás, há projectos tridimensionais tão realistas que é difícil saber se o que está lá é um desenho criado em computador ou uma casa real. Neste livro de ideias, mostrar-lhe-emos cinco casas acompanhadas pelos respectivos projectos. Não são tridimensionais, mas são muito bem executados e com as imagens a ilustrar cada uma das divisões é fácil compreendê-los.

Acompanhe-nos.