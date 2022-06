Uma casa que usa de forma fantástica as cores neutras

O projecto da casa de Elle foi confiado aos arquitectos do gabinete Mamestudio. Trata-se de um apartamento com uma estrutura de alvenaria já definida na qual a qualidade dos espaços ficou entregue à escolha de acabamentos, de iluminação e de mobiliário. Mas, a ideia forte do projecto passou pela escolha da paleta cromática que privilegia o branco, o preto e os tons cinza. Este tons criaram uma atmosfera elegante com muitas peças de design elegantes que emprestam originalidade e identidade aos espaços. Ora, veja.