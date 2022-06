Uma casa perfeita dentro da Natureza!

A cozinha é o sítio perfeito para encontrarmos elementos da Natureza dentro de casa: fruta, legumes, etc. Se assim é, por que razão fugir a isto e deixar escapar a oportunidade de a tornarmos num espaço com as mesmas características do resto do imóvel? O azul, que nos remete para o céu e para a água, torna a cozinha numa divisão mais viva, quase em movimento. Os peixes na parede ajudam-nos a manter a mente nestes elementos da Natureza – os pequenos pormenores no corpo destes animais quebram a monotonia do azul e branco em todo o lado. Por fim, a luz natural que entra na cozinha ilumina o espaço, o que nos deixa mais bem-dispostos e de acordo com o fio condutor de toda a decoração e arquitectura!