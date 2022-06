Uma cozinha bonita e económica que tem tudo

Aproveitando a luz natural desta divisão, a cozinha desenvolve-se em forma de ’L’, ocupando, com móveis suspensos, o lado da parede sólida – ou seja, sem janela – para se ganhar mais espaço de armazenamento e não prejudicar o caudal de luz natural. A madeira de cor caramelo combina com a parede backsplash de cerâmica clara e com um balcão em granito natural. Os puxadores em metal harmonizam-se com o aço inoxidável dos electrodomésticos.