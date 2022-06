A elegância de uma moradia unifamiliar

Estamos perante uma casa pouco comum, pelo menos do lado de fora. Os acabamentos exclusivos com o uso expressivo do preto fazem deste um imóvel especial. O preto é, porém, balançado com as superfícies envidraçadas, com o branco e, claro está, com a madeira, com uma cor mais calorosa e aconchegante. Como vê, pode sempre usar uma cor inusitada, desde que o faça de forma ponderada. Um arquitecto será a melhor pessoa para o aconselhar nesse sentido.