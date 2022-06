Anna Westerlund e a magia das suas peças!

Não sei por onde começar, só sei que estou rendida de amores! Ainda não comprei nada porque me perco nas imagens partilhadas no seu blog pessoal e acho sempre que encontrar uma peça que vou gostar mais que todas as outras e realmente há sempre uma que aparece e me surpreende mais do que as outras..mas dar o passo custa!

A originalidade, o bom gosto e a singularidade das colecções são literalmente de babar e fazem qualquer mulher suspirar e querer tudo para a sua cozinha e mesas de refeições. Se acompanham os meus artigos sabem como falo constantemente em detalhes e pormenores, talvez por ter estudado artes e ser designer de interiores, me faça olhar para tudo com uma sensibilidade um bocadinho diferente..mas eu gosto disso! Gosto muito!

A autora das peças seguintes, repletas de detalhes e minúcia despensa apresentações, mas se anda distraída eu relembro: Anna Westerlund é a rapariga gira e de ar simpático que viu na cerâmica a sua maior paixão. Depois de ter passado por outras experiências profissionais foi no ano de 2010 que foi distinguida com o melhor design português na loja MOMA em Nova Iorque. Põe as suas mãos na massa e cria peças exclusivas e cheias de amor! Venha daí…