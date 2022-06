Habitação especial de paredes brancas e interiores que cheiram a Verão

A primeira coisa que me lembro quando penso no Sul de Portugal é no cheiro! No cheiro do ar, do ambiente! Não sei porquê mas sou uma pessoa em que os cheiros estão sempre muito presentes e lembram memórias e trazem saudades. Talvez o cheiro do sul seja o cheiro a que eu associo a férias e a descontracção. O cheiro a calor, aos pinheiros, à maresia e ao creme solar..

Com uma imagem geral do espaço concluímos que é uma habitação de térrea apesar de em algumas zonas a casa ser mais elevada em relação ao solo. É toda branca com toque de materiais naturais como a madeira, a telhas de argila, pedra e juta e localiza-se no meio da natureza, entre pinheiros e ciprestes.