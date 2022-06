Casa no interior de São Paulo é tão bonita por fora quanto por dentro

Prosseguimos para a entrada da casa onde vemos de perto o delicioso alpendre com churrasqueira, ideal para os momentos de diversão familiar. Os tons claros para o piso e para parede trazem elegância e valorizam a iluminação natural do espaço. A divisão entre o interior e o exterior é feita através de generosas superfícies envidraçadas que mantêm uma excelente conexão entre ambos os ambientes. O formato alongado do alpendre com grandes aberturas permite que a ventilação seja canalizada no espaço, mantendo-o sempre agradável e resguardado.