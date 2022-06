Lugares e refúgios perfeitos no campo!

A arquitectura brasileira sempre foi de grandes excentricidades nas suas linhas e o tem Oscar Niemeyer como o seu maior representante. Nesta imagem apresentamos M+P Arquitectura, com um projecto habitacional em Angra dos Reis. Esta casa mostra uma forte relação com a natureza que o rodeia e o estilo de vida tranquilo neste paraíso perto do Rio de Janeiro. Nesta tentativa bem sucedida de se ligar ainda mais com a natureza, observamos uma fantástica cobertura que se mistura com a vegetação envolvente. Projectada para proteger do sol, a sua estrutura é construída com madeira de eucalipto, revestida com pequenos pedaços de pinho. Uma maneira única de fazer com que este projecto seja realmente um dos destaques entre as demais casas de praias da região. Esta é sem dúvida, uma solução arquitectónica simples e eficaz, onde se respira tranquilidade. Nesta imagem é possível observar o detalhe do piso que se liga perfeitamente ao jardim, devido à sua estrutura subtil e ao cuidado que foi dado à escolha dos materiais – sobretudo à madeira.