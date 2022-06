Um lindo apartamento francês com apenas 76m²

A cozinha é uma pequena obra-prima de um projeto escandinavo. A combinação de madeira branca e a luz é um clássico desse estilo. As geometrias são limpas, o bloco da cozinha é um volume puro, que nem tem puxadores. Para dar um toque de cor e criar algum destaque, revestiram o chão com um azulejo com um padrão maravilhoso. A iluminação natural e artificial também foi considerada, três lâmpadas foram penduradas por cima da mesa de jantar em madeira. Um ambiente super agradável!