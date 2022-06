6 pequenos apartamentos que o vão ensinar a rentabilizar espaço em casa

Nas casas modernas, o espaço parece nunca ser suficiente. Os ambientes são cada vez menores porque, nas cidades, as áreas de construção também escasseiam. Para além disso, o quotidiano é complexo e agitado e estamos sempre rodeados por muitos objectos. Qualquer que sejam os motivos pelos quais vivemos numa casa pequena, uma coisa é certa: temos que saber tirar partido do espaço disponível. Para o inspirar nesse sentido, deixamos-lhe seis projectos que o vão inspirar a aproveitar bem a área do seu apartamento.