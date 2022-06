6 casas contentor que não vão rebentar com o seu orçamento

Já tem o terreno e agora precisa de determinar que tipo de casa quer. As opções são várias e pode distingui-las entre as mais custosas e as mais baratas. As primeiras, por norma, são maiores e usam materiais mais exclusivos e dispendiosos. As opções mais baratas devem o preço ao seu tamanho mais reduzido e tipo de material. Contudo, não quer dizer que isto seja sempre assim. Há vários factores que influenciam o preço. Seja qual for a sua decisão, sabemos que nada se pode fazer sem que primeiro se analise o orçamento e se definam objectivos.

Na continuação, temos seis projectos de casas contentor que o vão impressionar. E olhe que não precisa de gastar muito dinheiro para ter todo o conforto. Basta abrir a sua mente a novas possibilidade, como já se faz noutros países da Europa.

Ora, veja lá.