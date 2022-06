9 casas de madeira que o inspirarão a construir a sua

Os diferentes materiais para a construção com o passar do tempo têm evoluído, de tal maneira que mesmo o valor deles tem vindo a aumentar. Em termos de qualidade e duração o material que se manteve ao longo do tempo é a madeira, tem sido parte da construção de inúmeras casas graças à sua fácil adaptação a diferentes climas.

Uma das vantagens das casas de madeira é que estas podem adaptar-se a diferentes estilos decorativos, desde o mais simples e mais minimalista até ao mais moderno e contemporâneo. As mesma se adaptarão a diferentes estilos consoante a decoração do seu interior. Neste artigo poderá desfrutar das melhores ideias para converter uma casa de madeira em uma casa muito moderna.