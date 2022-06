Decoração ao estilo mediterrânico

O nosso artigo de hoje é sobre um estilo decorativo mais típico dos países quentes: o estilo mediterrânico. Como a própria definição indica este é um estilo que se caracteriza muito em função das fantásticas condições climatéricas do mar mediterrâneo. Assim em traços muito gerais mas para que fique com uma ideia do que vai ver já em seguida, caracterizamos o estilo mediterrânico pelos espaços cheios de luz – para aproveitar o magnífico sol! – pelo uso de materiais como a madeira, a pedra, a cal branca e assima de tudo pelo feeling de verão que estes nos transmitem.

É sem sombra de dúvida um estilo que faz jus ao nome e que mais facilmente encontramos na costa mediterrânica do que no norte da europa – isto porque o clima é realmente um factor muito importante no contexto deste estilo – ainda assim, com um pouco de imaginação podemos fazer quase tudo aquilo que desejamos e é por isso mesmo que lhe escrevemos este artigo, do qual poderá retirar algumas ideias que poderá pôr em prática em sua casa. Pois então, se ainda acha que está um pouco baralhado, basta fazer um rápido scroll down para perceber do que lhe falamos. Deixemos o sol entrar!