Dia do Pai e as ideias da homify!

Nos dias que correm existem dias para tudo! Apelidam e dão nomes aos dias como se isso tornasse os dias mais especiais ou mais personalizados. Já estamos habituados a festejas alguns deles, sendo eles mais comerciais, sociais ou familiares. Como o dia dos namorados, dia da mãe, dia da mulher, dia da criança, dia da Primavera..e também dia do Pai! Estes são os mais normais e os que mais sucesso fazem.. mas existem já dias para os animais de estimação, dias das madrinhas, dos avós ou das bruxas. O valor que cada pessoa dá a cada um destes dias é da sua responsabilidade. Nas escolas e infantários os miúdos desde pequenos estão habituados a mimar a mãe no dia da mãe e o pai no dia do pai. Fazem desenhos e trabalhos manuais e oferecessem orgulhosos aos seus mais que tudo e eles agradecem comovidos. Com o passar dos anos existe quem desligue da tradição e deixe de desejar um bom dia ou oferecer uma lembrança simbólica ao seu pai. Em Portugal a tradição mantém-se muito viva e continua a existir a troca de carinhos e afectividade, sendo só mais uma desculpa para a família se reunir à mesa e à conversa.

Se quer oferecer algo ao seu pai e ainda não teve a melhor das ideias, deixe-se inspirar com as nossas sugestões!