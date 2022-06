7 maneiras de dispor um microondas na cozinha

O microondas, juntamente com outros electrodomésticos como o fogão, o forno, o frigorífico ou as máquinas de lavar loiça e roupa, tornaram-se aparelhos fundamentais no nosso dia-a-dia. Sem eles, a nossa vida torna-se menos facilitada, o que faz com que não nos passe sequer pela cabeça não os termos na nossa cozinha.

Seja pela maneira como é instalado, seja pelo seu tamanho, o microondas é um electrodoméstico sem um sítio específico (ao contrário das máquinas, por exemplo). Por isso mesmo, e para que o seu tenho um espaço único na sua cozinha, no artigo de hoje vamos mostrar-lhe 7 diferentes sugestões para a instalação do seu microondas!