A decoração e o mobiliário que escolher para a sua casa define de certo modo o ambiente vivido em cada espaço. Um espaço com cores fortes e vivas terá uma atmosfera diferente de um espaço onde domina o branco.

Agora pense no ambiente que proporcionará uma decoração sobretudo com tons pastel. Que fica também muito bem com a madeira… O resultado? Será algo semelhante ao que vai conhecer neste livro de ideias, uma ternura de casa de que vai gostar.

