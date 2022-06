Uma casa para sonhar acordado

Uma sala é o lugar de convívio por excelência e onde passamos mais tempo, quer sozinhos quer em família ou com amigos. Assim, quanto mais agradável e espaçosa for melhor. Esta sala tem imenso espaço e chega a fundir-se com a paisagem envolvente, através da janela panorâmica que quando aberta nos faz sentir num só espaço, onde apropriamos o mar como nosso, que privilégio… Mesmo no tecto existe uma outra janela que permite ver o céu. Nos interiores domina o branco e algum mobiliário simples e moderno, o espaço incluí um grande tapete em tons creme. Um espaço inspirador.

Veja outros projectos de salas de luxo aqui…