Vai ficar de olhos em bico – arquitectura Japonesa!

Talvez não seja a primeira coisa em que se repara, mas já percebeu que esta habitação não se encontra dentro de um terreno murado como é costume? Por norma as pessoas compram um terreno, no caso de moradias, e a primeira coisa que fazem é murar toda a área e dentro construir… este caso não foi assim. A casa parece-se quase como um carro estacionado no fim da rua, encostado a um dos lados.

Os materiais aplicados no exterior são modernos e a zona do telhado e parte das fachadas é a mesma.

Essa zona mais escura, castanha acizentada, parece-se com uma caixa pousada sobre uma estrutura. Repare como esta fachada é tão estreita que nos faz de imediato pensar que o interior é apertado e sem sentido. Questões como: como dispor o mobiliário no interior com paredes obliquas e paredes tão estreitas serão de certeza colocadas..