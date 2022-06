Metamorfose total num apartamento antigo!

Houve uma época em que a cabeceira da cama era um elemento chave para a decoração do quarto. As cabeceiras marcavam e ditavam o rumo de toda a restante decoração. Neste exemplo em concreto optou-se por um estilo barroco que pretendia conferir alguma elegância ao espaço e à habitação, no entanto com o passar do tempo este tipo de abordagens decorativas tornaram-se cada vez menos frequentes.