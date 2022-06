Ideias para projectar um jardim

Domingo de sol em todo o país e a menos de uma semana para a Primavera. Qual a melhor coisa para fazer senão lançar mãos à obra no jardim?

Um jardim é o nosso paraíso dentro de casa. Para relaxar, receber os amigos durante a época estival, receber as boas energias da natureza. Seja qual for o tamanho do seu, há muitas maneiras de rentabilizar o espaço disponível e de o adaptar às suas necessidades, desejos e estilo de vida.

Hoje temos para si um livro de ideias repleto de inspiração e design de exteriores. O design do jardim é a arte de projectar e planear a organização e as plantações do seu jardim, sempre em harmonia com a paisagem que o envolve. Prepare o bloco de notas, arregace as mangas e acompanhe-nos nesta caminhada ao ar livre, bem orientados pelos nossos arquitectos paisagistas, pois claro!