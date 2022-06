Rooftops a chamar pelo sol !

Sou uma pessoa de calor e de muita praia, por isso sou daquelas que mal vê um raio de sol é capaz de se imaginar logo a apanhar sol, seja numa esplanada ou mesmo na varanda ou jardim de casa. Costumo mesmo dizer que o meu humor varia imenso consoante o tempo que se faz, estou com sorte, hoje está muito sol! O sol e o céu azul carregam-me as energias mesmo se estiver dentro do escritório e sentir os raios a entrar ou a bater nas pernas..que satisfação me dá. Melhor que isso só mesmo estando de férias num praia, num destino paradisíaco e com muito mar.

A primeira imagem é uma proposta do atelier Reflexões Contemporary Design e pertence a uma habitação na Praia da Luz..estava a reconhecer a cor do mar? Pois é mesmo a sul.. Num piso elevado tem-se uma vista panorâmica sobre o mar e a piscina fica logo aqui ao lado e parece não ter fim, ou seja, terminar no mar.

Se tiver curiosidade veja todo o projecto, aqui.