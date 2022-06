Churrasqueiras a lenha: 7 opções alucinantes

Não é novidade que a comida cozinhada num forno a lenha é muito mais saborosa, seja carne, peixe, legumes ou até pão. Falamos inevitavelmente da carne e do peixes pois é nesse sentido que muitas pessoas decidem adquirir um exemplar para suas casas, ou não fossem os portugueses grandes fãs de churrascadas entre amigos e familiares. Somos incapazes de dizer que não a um convite que inclua churrasco seja em que altura do ano for, mas claro que no Verão calha bem melhor. Podemos mesmo afirmar que é algo que nos caracteriza!

No artigo de hoje vamos apresentar 7 opções de churrasqueiras e fornos a lenha e ao mesmo tempo 7 razões para que tenha em sua casa um exemplar assim. Tome nota!