16 casas de banho com chuveiro modernos e fabulosos

A casa de banho é uma das divisões mais pessoais e privadas da nossa casa. Usamo-la para iniciar e terminar o nosso dia e algumas vezes durante o dia também. A zona de banho e de duche é o cenário perfeito para os melhores projectos, sejam de canto ou no meio do espaço. Todos gostamos de uma casa de banho limpa, organizada e muito confortável, por isso é necessário procurarmos as melhores inspirações para conseguirmos adquirir uma zona de duche charmosa e brilhante. Para isso, reunimos 16 fotos com propostas modernas para que tenha a melhor área de duche. E para tornar a casa de banho e a zona de duche mais ampla e maior, todas elas contam com paredes em vidro reflectindo o seu próprio brilho.

