Top 5 e as melhores dicas para fazer com que a sua casa de banho se pareça com um hotel de 5 estrelas

A sala de estar é o coração da nossa casa. É neste espaço que convergem as energias e a família ao final do dia. Por isso, é importante mantê-la organizada, bonita e cómoda para que o pano de fundo desta partilha de memórias seja o melhor possível.

As salas com estilo moderno contribuirão para criar um ambiente tranquilo e propiciarão a comodidade necessária para as actividades quotidianas. A iluminação, pelo seu lado, encarregar-se-á de manter o ambiente bem ventilado e com uma sensação de bem-estar que fascinará os convidados. Veja as 17 salas de estar que seleccionámos para integrar este livro de ideias.