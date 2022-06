Uma fonte de jardim com inspiração moderna

O jardim é um lugar especial da nossa casa, um espaço aberto onde o leitor pode relaxar, aproximando-se da natureza. Alguns descrevem essa natureza como um sistema controlado , onde todos os seus elementos, tais como arbustos, plantas e todo outro tipo de vegetação, se organiza e localiza num espaço definido. Tal como escrevemos anteriormente, os jardins podem incluir todo o tipo de plantas exóticas e inclusive, podemos decorá-lo com uma beleza original e uma atenção ao detalhe. A fonte apresenta-se como um elemento decorativo dentro dessas ''muralhas'' do nosso jardim. O som da água vai caindo sobre as várias superfícies, transmitindo uma tranquilidade e um efeito agradável, que pode ser a solução para os dias quentes que se aproximam!

Portanto, hoje no nosso artigo, apresentamos-lhe estas fantásticas fontes modernas, com algumas delas também direccionadas para terraços e varandas. A Primavera começa no seu jardim e com aqui na homify!