Varandas e guardas com vidro

As varandas e terraços são dos muitos refúgios que nos inspiram, no final de mais um dia de trabalho. Simplesmente protegidos por um telhado ou fechados entre quatro paredes, por vezes parecem ser insuficientes para nós! Hoje em dia, ter uma varanda no nosso apartamento ou em casa, é algo mais raro e muito valorizado, especialmente durante os meses mais quentes. Estes espaços podem ser pequenos ou grandes, estreitos ou largos e até mesmo hospedar um conjunto de mobiliário que transforme esses espaços em autênticas salas de estar ou jantar, ao ar livre.

Hoje com a homify vamos olhar para o melhor das varandas, lugar da nossa casa onde podemos desfrutar da natureza e do sol! Para churrascos, festas de verão e jantares ao ar livre, queremos ter certeza de que você consegue tirar o máximo proveito da sua varanda, durante todo o ano!