Móveis de cozinha que o vão deslumbrar!

Se é uma pessoa relaxada em relação à arrumação, mas que gosta de ter todos os utensílios da sua cozinha à mão, pense em optar por substituir os armários por prateleira, apenas. Isto é, retira-lhes as portas e fica com tudo à mostra! No início, pode causar alguma confusão, uma vez que ficamos com a sensação de que a cozinha está permanentemente desarrumada. No entanto, rapidamente nos habituamos e nos apercebemos do quão bom e prático é olhar e saber exactamente onde tudo se encontra, sem ser preciso estar a abrir e a fechar portas até darmos com o que procuramos. Quem agradece são as visitas!