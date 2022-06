Decoração de Natal com materiais naturais

O Natal está a chegar! É verdade, já falta pouco para essa época mágica do ano que entusiasma os adultos e as crianças. Quadra de paz, luz e calor, num mundo cada vez mais frio e impessoal. Devia ser todos os dias, mas infelizmente está confinado a um curto período do ano…

Está também, por isso, a chegar a altura de decorar a sua casa para as festas e nós temos a certeza de que já começa a pensar no assunto! Na verdade, o Natal é aquela altura do ano em que, mesmo os que não são adeptos de grandes mudanças, mudam a decoração.

A árvore é obrigatória mas não se fique por aí… Velas, guirlandas, coroas, o presépio, estrelas! Um mundo que não vai querer deixar ficar para o último minuto. Com certeza não vai querer colocar na sua sala um artigo qualquer, que ficou a sobrar lá no centro comercial.

O Natal quer-se saboreado, planeado, concebido, com calma e gosto, para que fique perfeito para si. E não precisa de acessórios caros para ter a sua decoração. Claro que se for esse o seu gosto e tendência, há uma imensidão de acessórios riquíssimos, clássicos, à sua disposição. Mas se tem gostos mais simples, ama a natureza e é adepto do faça você mesmo , este é o artigo para si.

Faça uma excursão pela natureza e recolha folhas, troncos e ramos, pinhas e bagas. E depois ponha mãos à obra e crie decorações simples, a que pode adicionar toques mais elaborados, se quiser. Utilizando materiais naturais, de estilo rústico, encha a sua casa de luz e cor nesta data, com as nossas oito ideias para decorar a sua casa no Natal!