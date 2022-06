Dicas para afastar os ladrões da sua casa!

Um boa iluminação, tanto no exterior como no interior, dá a entender ao potencial ladrão que a casa é habitada e que vivem pessoas lá. Caso não esteja em casa, pode instalar um temporizador que permite ligar e desligar as luzes a qualquer hora ou momento do dia/noite, criando assim um efeito de que há alguém em casa, desta forma o ladrão irá pensar duas vezes antes de entrar na sua residência.