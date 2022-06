9 truques para ter uma casa mais luxuosa, sem gastar muito

São pequenos elementos, mas que podem ter muito impacto visual. Não precisa de escolher as almofadas todas dentro da mesma cor. Use-as de forma divertida e crie jogos e contrastes. As almofadas coloridas reforçarão a beleza do seu sofá e acabarão por surgir enquanto ponto focal do espaço. Mas, não se entusiasme. A quantidade de almofadas deve ser proporcional ao tamanho do sofá, sob pena de não ter espaço onde se sentar.