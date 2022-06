6 modelos de cozinha que lhe facilitarão a vida

Ter uma bonita cozinha não é tarefa difícil. Basta ter bom gosto e saber ser criativo quando o orçamento aperta. Porém, ter uma cozinha funcional já não é assim tão fácil e, para isso, nada melhor do que poder contar com a ajuda de profissionais que, com o seu engenho e visão, conseguem criar as melhoras estratégias de aproveitamento de espaço. Neste livro de ideias, trazemos-lhe seis conselhos ou seis exemplos de móveis de armazenamento que tornarão a sua vida na cozinha mais fácil e prazerosa.